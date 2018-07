VIDEO: Riccione, due morti e un ferito in un incidente stradale nell'impatto violento tra moto e bici

Cronaca

Rimini

20:34 - 10 Luglio 2018

E' di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Riccione, verso le 19,30 di martedì lungo strada statale Adriatica, all'altezza dell'incrocio con via Marsala, nel quartiere Fontanelle. Hanno perso la vita due persone e una terza - un ragazzo di 26 anni - è ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini in gravi condizioni. Le vittime sono un uomo di 42 anni, che viaggiava direzione sud-nord su una moto Mbk, mentre l'altra di 75 anni era in sella ad una bicicletta. Il ferito era probabilmente in sella alla moto. Da una prima ricostruzione, pare che il ciclista stava attraversando la strada, in quel momento è arrivata la moto, l'impatto è stato molto violentissimo. A nulla è servito l'intervento dell'ambulanza del 118 e di una squadra dei vigili del fuoco allertati dai passanti. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Municipale di Riccione che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.