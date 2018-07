Tiberio, la nuova passerella galleggiante sta prendendo forma per collegare le due banchine

Attualità

Rimini

| 18:34 - 10 Luglio 2018

Ecco la posa della campata della nuova passerella galleggiante, il collegamento pedonale e con bici a mano delle due banchine. Un percorso, per procedere in sicurezza sulla via Bastioni settentrionali e di un percorso privo di barriere architettoniche per raggiungere il piano delle banchine e godere dello spettacolo mozzafiato del ponte di Tiberio visto a pelo d’acqua