Ancora vandali contro le Obike, una bicicletta gettata dietro i cassonetti senza ruota

Attualità

Rimini

| 17:32 - 10 Luglio 2018

Un altro atto vandalico contro le Obike, le biciclette a flusso libero sbarcate nei mesi scorsi a Rimini. Come si può vedere dalla foto inviata da un nostro lettore, una bicicletta è stata gettata dietro i cassonetti senza una ruota nella piazzetta in via Lince angolo via Castore. Nei giorni scorsi, una bici fu devasta in zona Rivabella, altre furono trovate appese a una recinzione. Un’altra bicicletta venne segnalata in piazza Malatesta senza sella e parafango.