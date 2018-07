Santarcangelo, già 750 cittadini hanno votato per i progetti del bilancio partecipato

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 16:04 - 10 Luglio 2018

A pochi giorni dalla chiusura della fase di voto, per il Bilancio partecipato 2018, a Santarcangelo sono pochi i voti mancanti per raggiungere e superare la soglia degli 822 cittadini che lo scorso anno espressero la propria preferenza per uno dei progetti ammessi al voto. Sono già infatti circa 750 le persone che dal 30 giugno scorso si sono recate all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune per scegliere tra le 11 proposte di questa edizione.

Rush finale dunque per questa iniziativa voluta dall’amministrazione comunale che mette a disposizione 25mila euro del bilancio di previsione per i progetti presentati da cittadini e associazioni che spaziano in diverse aree tematiche, dai lavori pubblici alle aree verdi, dalle attività socio-culturali e sportive fino alle politiche sociali, educative e giovanili. Fino a sabato prossimo quindi tutti i cittadini di Santarcangelo che abbiano compiuto 16 anni – 9.054 i votanti maschi potenziali di questa edizione e 9.819 le femmine – potranno esprimere la propria preferenza per uno dei progetti ammessi al voto, recandosi all’Urp del Comune fino a sabato dalle 8 alle 13.

Per approfondire i progetti del Bilancio partecipato 2018 è possibile consultare una sezione dedicata sul sito del Comune dove è possibile trovare tutte le informazioni e i materiali relativi al percorso partecipato, tra cui una scheda sintetica con gli 11 progetti ammessi al voto e un breve questionario con alcune domande su eventuali modifiche da apportare all’iniziativa, che verrà distribuito anche in occasione del voto.