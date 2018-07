Rimini, inaugurato il moderno Yes Hotel Rainbow tra confort e relax, paradiso per le famiglie

Attualità

Rimini

| 15:39 - 10 Luglio 2018

Si è svolta ieri sera alla presenza di oltre 350 persone, del Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e dell’Assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad l’inaugurazione del nuovo Yes Hotel Rainbow, una realtà alberghiera colorata e moderna, in linea con le più recenti esigenze di mercato.

Lo Yes Hotel Rainbow si caratterizza come un Family Hotel, aperto tutto l’anno e dotato di tutti i confort.

Quarantotto camere per tutte le esigenze: dalle matrimoniali alle doppie, da quelle comunicanti con soggiorno alle family.

Inoltre, per gli ospiti è a disposizione una confortevole piscina riscaldata con acqua salata, esposta in pieno sole per tutta la durata del giorno. Da segnalare inoltre, una zona relax, perfetta per rilassarsi dopo una giornata di mare nella spiaggia prospicente, convenzionata con l’hotel.

Parcheggio auto sorvegliato interno, servizio portineria 24h, lounge bar al piano terra, Internet wi-fi con fibra ottica in tutta la struttura, TV Sat nella hall e nel bar con Sky Vision, zona solarium, breakfast anche con proposte gluten free e vegane, sono ulteriori e significative skills che caratterizzano lo Yes Hotel Rainbow.

L’hotel è gestito dalla Famiglia Albanesi mentre l’opera di riqualificazione ambientale ed economica è a cura della proprietà: la società immobiliare “San Barafonda srl.” e di cui la Sig.ra Hanane Ettakiy è la legale rappresentante.

Foto: da sinistra: Turturro - Gnassi - Turturro - f.lli Albanesi - Indino - Sadegholvaad