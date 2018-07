Campo estivo per studenti, studieranno la Valmarecchia e i fiumi del territorio

Attualità

| 15:34 - 10 Luglio 2018

Un campo estivo di scienze prenderà il via a partire dalla prossima settimana e vedrà all'opera, nello studio del territorio della Valmarecchia e dei suoi ecosistemi fluviali-marini, ben 22 ragazzi della scuola media "Franchini" seguiti da 6 studenti tutor dell'istituto superiore "Einaudi-Molari" (sede Molari di Santarcangelo).

Il progetto Stem "campo estivo di matematica, scienze, informatica e coding", organizzato dall'istituto e finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità, si svolgerà in 10 giornate complessive nel mese di luglio, vedrà la collaborazione con Romagna acque società delle fonti, la società cooperativa sociale Atlantide, Arpae Emilia Romagna e del prof. Riccardo Santolini dell'università di Urbino.

Il progetto, che avrà una partecipazione al 75% femminile - proprio per favorire la conoscenza delle discipline scientifiche tra le ragazze - si svolgerà anche durante la prossima estate. I ragazzi saranno impegnati in attività di analisi del territorio della Valmarecchia e degli ecosistemi fluviali (fiumi Marecchia e Uso) e marini (mare Adriatico), attraverso lezioni in aula, uscite e laboratori didattici, compreso lo studio chimico- fisico per la qualità e sicurezza delle acque. I ragazzi saranno inoltre impegnati a raccogliere foto, video, grafici e dati in merito alle attività svolte, al fine di realizzare un elaborato multimediale dell’esperienza.