Tre Fiori giovedì (17,30) sul campo del Rudar Velenje. In rosa Merendino, Costantini e il portiere Simoncini

Sport

Repubblica San Marino

| 15:28 - 10 Luglio 2018

La festa per il primo, storico passaggio del turno di un club sammarinese in una competizione europea è già alle spalle. Mercoledì mattina il Tre Fiori partirà alla volta della Slovenia (decollo dal “Fellini” di Rimini e atterraggio all’aereoporto di Lubiana) per tentare di prolungare il sogno europeo dopo aver superato i gallesi del Bala Town nel turno preliminare.

Di fronte ai gialloblù di Cecchetti si parerà il Rudar Velenje, formazione che milita nella massima divisione slovena (la 1. SNL, acronimo di Prva Slovenska Nogometna Liga) e che ha guadagnato il pass europeo in virtù del double (coppa e campionato) conquistato nella passata stagione dall’Olimpia Lubiana. Senza di esso, infatti, il quarto posto con cui ha chiuso il cammino in campionato non avrebbe consentito al Rudar di accedere alle coppe europee. Rudar che peraltro ha già preso parte alle qualificazioni di Europa League nel 2009 (quando si è spinto fino al secondo turno) e poi nel 2014.

A differenza del Tre Fiori, gli sloveni non sono passati dal turno preliminare. La gara di giovedì, primo atto di un doppio confronto (valevole per il primo turno delle qualificazioni di Europa League) che si completerà la settimana successiva al “Tullo Morgagni” di Forlì, verrà disputata all’ “Ob Jezeru City Stadium” di Velenje, città situata ad un’ottantina di chilometri dalla capitale slovena.

La lista di giocatori a disposizione di Cecchetti presenta alcune novità rispetto a quella del doppio confronto con il Bala Town. I nomi nuovi sono quelli dei difensori Dario Merendino e Mattia Costantini e del portiere Aldo Junior Simoncini. Escono invece dall’elenco i centrocampisti Pietro Semprini e Giacomo Pracucci (espulso nella gara di andata con il Bala Town, ha rimediato tre turni di squalifica) e l’attaccante Francesco Stella. Cecchetti deve anche fare i conti con alcuni infortuni e con la diffida del portiere Pizzolato.

Rudar Velenje–Tre Fiori prenderà il via alle ore 17:30.