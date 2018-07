Calcio RSM, tris d'assi per la Juvenes Dogana: l'ex Rimini Bacchiocchi, Antonioni e il portiere Guerra

Sport

Repubblica San Marino

| 15:20 - 10 Luglio 2018

La Juvenes / Dogana ha ingaggiato tre giocatori per la prossima stagione. Si tratta del portiere Simone Guerra, classe 1982 dal sant'Ermete; il centrocampista Nicolò Bacchiocchi dal Sasso Marconi (ha vinto il campionato di Eccellenza col Rimini, di D col Santarcangelo); il centrocampista offensivo Michele Antonioni, classe 1982 e nell'ultima stagione in forza alla Pergolese.

Il tecnico è Massimo Mancini quale nuovo allenatore per la prossima stagione. Mancini ha allenato il Cattolica e nelle stagioni precedenti il Sant’Ermete (dal 2011 al 2015) e successivamente la Marignanese (dal 2015 al 2017). Prende il posto di Christian Brigliadori che ha centrato la qualificazione ai playoff di Coppa Titano (sconfitta in semifinale con la Fiorita, poi vincitrice del trofeo) mentre ha mancato per qualche punto l’accesso ai playoff di campionato.

Nella foto (pagina fb), il neotecnico Mancini (a destra) col presidente Lino Zucchi