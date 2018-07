Rimini Shopping Night, si replica: più di 250 attività aperte la sera per vivere la città

Eventi

Rimini

| 14:48 - 10 Luglio 2018

I mercoledì della Rimini Shopping Night fanno centro nel cuore di riminesi e turisti: dopo l'affluenza oltre le aspettativa della prima serata, si ripete domani sera con più di 250 attività aperte tra esercizi commerciali, botteghe, grande brand, negozi storici, oltre a bar e ristoranti non solo nel Centro Storico ma anche al Borgo San Giuliano e al Borgo San Giovanni.

Il mercoledì in centro è già un appuntamento fisso, spiegano gli organizzatori del comitato Cento per Centro: c'è voglia di vivere la città anche d'estate, e l'occasione serale è quella perfetta. Famiglie, ragazzi, gruppi di amici si danno appuntamento per cenare o bere qualcosa in centro, e poi approfittano della possibilità di fare acquisti in notturna. I negozi sono infatti ovviamente protagonisti di Rimini Shopping Night, non solo con le offerte speciali ma anche con le vetrine e le iniziative a tema, ma a riempire le vie e le piazze del Centro ci saranno anche tante proposte musicali promosse nelle varie attività, che hanno dimostrato di sapere e volere fare squadra per regalare una grande serata al Centro Storico. La musica dal vivo animerà piazzetta Gregorio da Rimini e il Giardino di Paolo e Francesca, mentre sia bar e locali che negozi promuovono dj set in via Sigismondo, in piazza Malatesta, in piazzetta San Martino e in via Soardi.

Ricca anche la offerta culturale dei mercoledì del Centro: in contemporanea a Rimini Shopping Night il pubblico troverà infatti la Fabbrica Arte Rimini (Far), che espone anche alcune mostre della Biennale del Disegno, il Museo della città e la Domus del chirurgo aperti dalle 21 alle 23 con ingresso gratuito, oltre alle proiezioni al cinema Fulgor con la versione restaurata di Amarcord Fellini e all'apertura serale straordinaria di Caravaggio Experience in piazza Cavour.



Non mancherà lo spazio per i più piccoli che si possono incontrare in piazza Cavour al mercatino dei bambini, Ricordi in soffitta.