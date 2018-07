Tutti nudi in piazza Ganganelli: arriva l'esposto in Procura contro Santarcangelo dei Teatri

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:40 - 10 Luglio 2018

Tre anni fa le polemiche per l'esibizione di un artista completamente nudo che concludeva la sua performance urinandosi addosso. L'edizione 2018 di Santarcangelo dei Teatri ha invece suscitato proteste e indignazione, da parte dell'opinione pubblica, per lo spettacolo "Multitud", dove alcuni figuranti si sono spogliato integralmente in piazza Ganganelli. Il Portavoce Provinciale di Fratelli d'Italia, Federico Brandi, sta preparando un esposto da presentare in Procura: "Vista la zona, l'ora e la presenza di un pubblico anche minorile non mi è sembrato idoneo svolgere uno spettacolo simile", spiega Federico Brandi ai nostri microfoni. L'intervista di Riccardo Giannini.