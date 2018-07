Spaccio al parco Murri: 31enne del Ghana arrestato mentre vendeva marijuana a un turista

Cronaca

Rimini

| 14:28 - 10 Luglio 2018

Nella tarda serata di lunedì i Carabinieri di Miramare hanno arrestato per spaccio un 31enne del Ghana, da anni residente in Italia e già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato visto al parco Murri, in viale Regina Elena, mentre cedeva una dose di marijuana a un turista siciliano, in cambio di 10 euro. Con sé aveva complessivamente una decina di grammi della stessa sostanza stupefacente. Processato per direttissima, il 31enne è stato condannato a un anno di reclusione e multa a 2200 euro, con il beneficio della sospensione della pena. Il giudice ha inoltre disposto il divieto di dimora in Provincia di Rimini.