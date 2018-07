A Rimini la biblioteca è sulla spiaggia: 1500 libri a disposizione dei lettori di tutte le età

Attualità

Rimini

| 12:23 - 10 Luglio 2018

Estate, chiudono le scuole, ma anche in spiaggia il piacere di leggere può continuare grazie a Alibib, la biblioteca ideata dall'Istituto Comprensivo Alighieri e allestita insieme alla Sezione Ragazzi della Biblioteca civica Gambalunga e Nati per Leggere, all'Istituto Comprensivo Fermi, al Consorzio Lido San Giuliano Mare.

Presso il bagno La Tramontana, in fatti, Alibib mette a disposizione oltre 1500 libri per lettori di tutte le età. La sezione più corposa è dedicata alla narrativa per i ragazzi in età scolare, ma anche i bambini da zero a sei anni possono trovare un'ampia scelta di albi illustrati con i quali rendere più piacevoli le ore trascorse sotto l'ombrellone. Alcuni ragazzi, stagisti delle scuole secondarie di secondo grado di Rimini, cureranno il servizio bibliotecario.

Alibib la biblioteca in spiaggia sarà aperta fino al 31 agosto alla mattina e al pomeriggio da lunedì a sabato 9.30-12.30 e 15-18.