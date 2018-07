Mercoledì pubblico protagonista a Santarcangelo Festival con Your Word in My Mouth di Anna Rispoli

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 11:54 - 10 Luglio 2018

Mercoledì 11 luglio a Santarcangelo Festival 2018 debutta Your word in my mouth (ore 19.00 e ore 21.30, Piazza Balacchi 13), nuova creazione della performer italiana e residente a Bruxelles Anna Rispoli, realizzata con gli artisti Lotte Lindner&Till Steinbrenner. Un progetto che rende gli spettatori i veri protagonisti del Festival, invitandoli a prestare la propria voce allo spettacolo, per dare ascolto a parole scritte da altri, raccolte attraverso interviste sul tema dell’amore. Come suonano queste parole “aliene” nella nostra bocca? Come possiamo rapportarci alla diversità? Da un tema personale e però universale come quello dell’amore, la riflessione si allarga a credenze e pratiche collettive, a prospettive sociali e politiche.

Debutto anche per l’australiana Nana Biluš Abaffy, nominata al prestigioso Premio Kier come più talentuosa coreografa emergente nel suo Paese, per la prima volta in Italia con 105: international society for the creatively maladjusted (ore 21.30, Spazio Paglierani). Una danza focalizzata sul corpo di tre danzatori, una coreografia che unisce movimento, testo, immagine e intervento sociale.

In replica ancora la performance inclusiva di Tania El Khoury, As Far As My Fingertips Take Me (dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ingresso ogni 10’ per uno spettatore alla volta, Scuola Elementare Pascucci).

Gli eventi collaterali cominciano alle 19.00 al Parco Clementino, dove la performer Nicola Gunn condurrà per Fluxo un rigoroso programma di esercizi ispirati a Jane Fonda. In piazza Ganganelli il Cinema all’aperto (ore 21.30) propone ParaNorman (2012), film di animazione in stop-motion diretto da Sam Fell e Chris Butler e candidato come miglior film d’animazione agli Oscar 2013.

Alle ore 22.00 a Gola (Piazzetta Nicoletti) la garage band bolognese The Jackson Pollock, seguita da Mormor, un progetto metal core a cura di Markus Öhrn e Azdora solo per Santarcangelo. La nottata continua con il dj-set a Imbosco di Matteo Vallicelli e guest set a cura di RB Jumbo (Selam X) da Berlino.



