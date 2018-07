Teatro e 'divertimento' alla casa di riposo di San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 11:24 - 10 Luglio 2018

Lo scorso giovedì mattina presso la Casa Residenza Anziani di San Giovanni in Marignano è stato proposto un appuntamento davvero particolare. Giovanni Balzaretti, direttore artistico dell' Associazione Teatro Agricolo, e Silvia Giorgi, dell'Associazione Teatro dei Cinquequattrini, hanno creato un momento di arte e teatro che ha coinvolto in modo inaspettato gli ospiti della Casa.

Giovanni Balzaretti ha presentato tutte le Maschere della Commedia dell’Arte in cuoio, create da lui stesso e rese vive dalla sua interpretazione. I nonni e nonne presenti hanno reagito con evidente entusiasmo, chi mettendosi in gioco come protagonista, chi chiedendo di provare le maschere, chi ponendo domande o raccontando aneddoti della sua vita, chi osservando con molta attenzione e stupore.

Presenti all’iniziativa anche la Vicesindaco Michela Bertuccioli e la Referente CAD (attuale gestore della residenza) Raffaella Piva.

“Abbiamo passato un'ora raccontando il mestiere che facciamo agli ospiti della Casa”- dichiarano Giovanni Balzaretti e Silvia Giorgi. “Noi tentiamo di tenere viva la tradizione cinquecentesca delle maschere della Commedia dell'Arte. Il nostro è un mestiere che fa ridere, così dei perfetti sconosciuti si son trovati insieme a divertirsi con le maschere, sull'ingenuità dei Servi, sull'astuzia degli Arlecchini e un grande applauso finale ha omaggiato Pulcinella che è riuscito a sconfiggere la Signora Morte. Quando tutto è terminato ci siamo accorti che qualcosa di speciale era successo: l'umanità ha voglia di star bene con i suoi simili, basta una piccola proposta per trasformare lo sconosciuto in qualcuno che speri di rivedere al più presto! Grazie alla professionalità e all'accoglienza di tutto il personale della CRA, alla luce negli occhi degli ospiti e alla graditissima partecipazione della vicesindaco Bertuccioli Michela.”

L’iniziativa si colloca all’interno di numerose esperienze rese possibili dalla forte e sentita collaborazione tra la coordinatrice delle attività di animazione riservate a nonni/e, Rita Olivieri, e Giorgio Tamagnini, familiare di un ospite, ma soprattutto marignanese DOC, molto affezionato alla Casa Residenza e a San Giovanni in Marignano. Giorgio è da mesi impegnato nel calendarizzare con Rita delle visite agli ospiti della Casa Residenza Anziani da parte di artisti e artigiani locali che partecipano volontariamente, nonchè laboratori di cucina e altre simpatiche attività che costituiscono –come sottolinea la Referente CAD Raffaella Piva- “una vera e propria ricchezza per gli ospiti, in quanto, come validato da ricerche scientifiche, creano stati di soddisfazione e benessere psico-fisico che spesso permettono di limitare l’uso di farmaci, migliorando il generale quadro clinico e l'umore degli anziani.”

"La CRA di San Giovanni in Marignano – sottolinea la Vicesindaco Michela Bertuccioli- ha sempre mostrato nel tempo una significativa apertura al territorio, ma bisogna sempre ricordare quanto questo dipenda fattivamente dalla passione e generosità delle persone, quindi un ringraziamento fondamentale va al personale, ai familiari come Giorgio, che vivono quotidianamente la struttura apportando contributi che fanno la differenza, e ai cittadini e realtà marignanesi che accettano l’invito di conoscere i nonni e donare loro stimoli umani importanti. Essere presente giovedi, come in altre occasioni, permette di percepire l’impatto emotivo che questi momenti hanno per chi abita la struttura. Per gli ospiti, sapere che persone con le loro passioni e mestieri, hanno il desiderio di incontrarsi con loro, di dialogare, di ascoltarli, di emozionarli è un alimento di vita inestimabile. L’Amministrazione Morelli sta preparando la Festa dei 30 anni della Casa Residenza Anziani, nella quale sarà inaugurata anche la nuova sezione dopo i lavori di ampliamento e qualificazione. Sapere che in tanti amiamo questo fiore all'occhiello dei servizi marignanesi è la più grande garanzia per il suo futuro.”