Ragazzina di 13 anni scappa dalla comunità e tenta suicidio. La salvano i Carabinieri

Cronaca

Cattolica

| 11:02 - 10 Luglio 2018

Fugge da una comunità e tenta di farla finita, 13enne salvata dal provvidenziale intervento dei carabinieri allertati dalla telefonata di un'amica. L'adolescente, infatti, che lunedì mattina si era allontanata da una Comunità di Fano dove era stata collocata dal Tribunale per i Minori di Ancona, come preannunciato telefonicamente ad un’amica aveva palesato intenti suicidi portandosi nei pressi della stazione ferroviaria di Cattolica. Compresa la situazione l'amica ha contattato immediatamente il 112 informando i militari delle intenzioni della 13enne e indirizzandoli verso il luogo in cui si era diretta. Alla vista dei carabinieri la giovane, che si trovava sulla banchina di uno dei binari, ha cercato di fuggire verso gli stessi venendo prontamente raggiunta e fatta desistere dall'insano gesto. Dopo gli accertamenti di rito la 13enne è stata affidata nuovamente ai responsabili della struttura dalla quale si era allontanata.