Tennis, Casanova in semifinale all'Open del Ct Casalboni. Trofeo del Gelso, avanti D'Iorio

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:54 - 10 Luglio 2018

Luca Marco Casanova, il beniamino di casa, e Diego Zanni, che si sfideranno per un posto in finale, sono i primi semifinalisti del torneo nazionale Open del Ct Casalboni (900 euro di montepremi). Nei quarti di finale Casanova (2.4, n.2), in gran spolvero sui campi di casa, ha superato con un 6-3 periodico il 2.6 ravennate Umberto Crocetti Bernardi (Ct Cervia), mentre Zanni (2.5 del Tennis Viserba) ha fatto un “positivo” di rilievo ai danni del 2.4 Marco Giangrandi (n.3), battuto 3-6, 6-2, 6-3. Questa sera (dalle 21) gli ultimi due quarti del tradizionale torneo santarcangiolese, Alessandro Canini-Giacomo Polidori ed Alessandro Rondinelli (n.1)-Mattia Bandini.

IGEA MARINA In pieno svolgimento il tabellone di 3° nel torneo nazionale Open del Ct Venustas di Igea Marina, il Trofeo del Gelso, dotato di 500 euro di montepremi. Bella vittoria all’esordio per Vincenzo D’Iorio, portacolori proprio del Ct Venustas.

Turno di qualificazione: Marco Borghetti (4.1, n.5)-Sandro Grossi (4.2) 6-0, 7-6. 1° turno: Vincenzo D’Iorio (3.5)-Franco Bardelli (4.2) 7-5, 6-2, Lorenzo Civettini (4.2)-Pierluigi Bertozzi (3.5) 7-5, 6-2, Andrea Torri (3.5)-Davide Silvagni (4.1) 6-3, 6-1. 2° turno: Luca Amati (3.3)-Andrea Bianchi (3.3) 6-4, 6-4, Gianmatteo Tocco (3.4)-Delio Rinaldi (3.4) 6-2, 6-1.