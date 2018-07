Rimini: Protezione civile, aperte le iscrizioni per il campo scuola

Attualità

Rimini

| 10:45 - 10 Luglio 2018

Sono aperte anche a Rimini le iscrizioni per il campo scuola di Protezione civile organizzato dal Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta - Cisom, che si

terrà dal 23 al 29 luglio in via Marecchiese 193. L’iscrizione è gratuita e il campo scuola è aperto ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Durante il campo scuola, i giovani incontreranno i membri della Protezione civile nazionale. Gli incontri in forma ludico didattica e attraverso brevi esercitazioni ed esibizioni, mirano a spiegare come operano in caso di emergenza: vigili del fuoco, carabinieri, forestali, finanza, capitaneria di porto e lo stesso Comune tramite i piani d’emergenza. Le iscrizioni si chiuderanno il 13 luglio. Per partecipare o avere ulteriori informazioni: gruppo.rimini@cisom.org o telefonare al 338 5461169.