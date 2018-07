Case, il mercato si rimette in moto. Nel 2017 in provincia di Rimini acquisti a +5,5%

Attualità

Rimini

| 10:40 - 10 Luglio 2018

Il Sole 24 Ore ha fatto uscire un'indagine sulla compravendita delle case nelle varie province italiane. Dai dati effettuati dallo studio dell'Osservatorio del mercato immobiliare emerge che la provincia di Rimini nel 2017 ha effettuato un balzo in avanti.

Con 2.836 compravendite in un anno (87 ogni 10mila abitanti), il settore edile si rimette in moto (+5,5%). Ma in generale è tutta l’Emilia Romagna che produce numeri positivi. In testa c’è Piacenza: +9,1% (3.126 compravendite), poi Forlì-Cesena + 8,9%, quindi Parma +8,6. Rimini si insedia al quinto posto di una graduatoria in cui l’unico dato negativo è di Bologna -1,2%. Stato di salute ben diverso rispetto alla confinante provincia di Pesaro e Urbino che con 2.453 compravendite fa segnare -3%. Al 31 dicembre 2017, sono stati concessi nel comune di Rimini 86 permessi di costruire (nuovi insediamenti) contro le 2.163 pratiche di recupero del patrimonio edilizio, tra Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata).