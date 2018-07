Riconoscimenti, l'azienda Scrigno di Santarcangelo vince il Premio Mario Unnia Talento & Impresa

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:24 - 10 Luglio 2018

L'azienda Scrigno S.p.A. di Sant'Arcangelo di Romagna ha vinto il Premio Mario Unnia Talento & Impresa. La rappresentatività dell'azienda del vero made in Italy le è valso il riconoscimento nella categoria "Dna Italia" dedicato alle aziende che non delocalizzano la propria produzione facendo del 'Made in Italy' la propria forza propulsiva.

Il Gruppo Scrigno viene fondato nel 1989, grazie all’intuizione dell’imprenditore riminese Giuseppe Berardi, che trasforma la classica 'porta scorrevole' in una soluzione ad elevato impatto funzionale ed estetico: la 'porta a scomparsa' all’interno di un controtelaio incassato nel muro. Da questa geniale idea nasce l’impero di Scrigno, che esporta in 16 paesi in tutto il mondo e ha visto la nascita di Scrigno France nel 2003, a Montceau Les Mines. Nel 2009, a Barcellona, è nata Scrigno España, mentre a gennaio 2014 ha visto la luce Scrigno SRO a Praga. La Francia rappresenta il primo mercato di riferimento estero.