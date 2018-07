Savignanese, per la difesa c'è Gregorio: viene dal Tuttocuoio. Promosso in C2 col Santarcangelo

Sport

Savignano sul rubicone

| 00:08 - 10 Luglio 2018

La Savignanese ha aggiunto un altro importante tassello di qualità ed esperienza. Dopo l’arrivo dell’attaccante d’esperienza Christian Longobardi ecco il difensore Angelo Gregorio, 27 anni, scuola Cesena, per due stagioni al Santarcangelo (vinto il campionato di serie D), poi a Pontedera e Teramo in C2, quindi al Romagna Centro, Bra, San Severo e da ultimo al Tuttocuoio (36 presenze e un gol). Un bel colpo per la difesa.

Oltre a Longobardi nei giorni scorsi erano stati ingaggiati il difensore 1997 Fabio Succi, l’attaccante del 2000 Filippo Albini, il centrocampista Andrea Tamagnini, classe 1999 dal Rimini, lo scorso anno era in prestito alla Fya Riccione; Luigi Giunchetti, mediano classe 1997 scuola Cesena ed ex San Marino già messosi in mostra a Savignano due anni fa e autore, nell'ultima stagione, di buone prestazioni all'Alma Fano (Eccellenza Marche). Insieme a loro sbarca alla corte di mister Farneti anche Enrico Giunchetti, fratello di Luigi (1999); il difensore classe 2000 Stefano Sartini dal Ravenna; il difensore del 2000 del Bakia Mirco Cimatti; il centrocampista Riccardo Manuzzi (99).



QUI FORLI' A Forlì sabato sono stati presentati il tecnico Nicola Campedelli e i suoi collaboratori: Samuele Olivi (collaboratore tecnico), Lorenzo Vagnini (preparatore atletico) e Andrea Spinelli (preparatore portieri). Per quanto riguarda la squadra, inggiati il difensore Brunetti, il portiere dell'Atalanta Pavan, il centrocampisat Prati,. Confermato Graziani. In arrivo il trio ex Rimini formato da Vesi (un ritorno), Valriani e Ambrosini.