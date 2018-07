Era latitante da 6 anni, arrestato sul lungomare di Rimini. Condannato per droga era appena rientrato dalla Lituania

Cronaca

20:39 - 09 Luglio 2018

Era latitante da oltre sei anni ma lunedì 9 luglio Cipriano Cella, 59 anni originario di Pietrelcina, è stato catturato sul lungomare di Rimini. L'uomo, condannato dal Tribunale di Benevento a sette anni e sei mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti, si era reso irreperibile approfittando della concessione di una misura alternativa alla detenzione. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, retta da Aldo Policastro e dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, ed effettuate dalla Squadra Mobile di Benevento in collaborazione con la sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri e con il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno permesso di localizzare il latitante prima in Lituania e, da qualche giorno, a Rimini. Nell'albergo dove il latitante alloggiava sotto falso nome sono stati trovati anche tre documenti falsi di cui due validi per l'espatrio, e quattro telefoni cellulari. Cella dovrà quindi rispondere ora anche del reato di possesso di documenti falsificati validi per l'espatrio.