Rimini, si ferisce con una lampada sulla pista dell'aeroporto: 46enne trasportato all' 'Infermi'

Cronaca

Rimini

| 17:11 - 09 Luglio 2018

Esplode una lampada mentre sta effettuando dei lavori di manutenzione sulla pista dell’aeroporto “Fellini” e si ferisce gravemente: è stato trasportato d’urgenza all’ ospedale “Infermi” di Rimini un addetto alla manutenzione, 46enne che, per cause ancora in corso di accertamento, ha subito l’ infortunio mentre si trovava al lavoro, dopo le 15 e 30. Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza che ha trasportato l’uomo al vicino nosocomio. La causa dello scoppio è probabilmente riconducibile ad un cortocircuito.