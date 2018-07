Bellaria, arriva in Riviera il collettivo rap più seguito d’Europa: al Beky Bay la Dark Polo Gang

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 16:52 - 09 Luglio 2018

Giovedì 12 luglio riflettori sul Tour estivo della Dark Polo Gang, famosissimo collettivo trap romano che fa tappa in Riviera. Hanno fatto discutere e divertire, diviso il pubblico italiano, dato una scossa al panorama musicale del nostro Paese.

La Dark Polo Gang dopo l’uscita del singolo British, il disco di platino per il singolo "Sportswear", con milioni di visualizzazioni per "Diego Armando Maradona" e un inverno passato in giro per l’Europa, si esibirà giovedì 12 luglio sul grande palco fronte mare del Beky Bay.

Quello che per molti può sembrare un progetto musicale eccessivo, in realtà nasconde una strategia importante. La Dark Polo Gang si è resa testimone di un cambiamento generazionale, con un racconto schietto e pieno di contraddizioni e ambivalenze.

E’ stata la Dark Polo Gang ad aprire “La Finale”, il concerto evento che Fedez e J-Ax allo Stadio San Siro di Milano. Si chiamano Dark Polo Gang, abbreviato DPG, una volta erano in 4 e ora in 3.

Il rapper Fedez, che ormai sui social ha la sua seconda casa, nei giorni scorsi, in alleanza con Chiara Ferragni, ha mostrato un outfit speciale con pantaloncini su cui campeggiava la scritta British, in riferimento alla canzone dalla Dark Polo Gang, loro ultimo singolo.

Appuntamento giovedì in al Beky Bay con i british Nicolò Rapisarda (Tony Effe), Dylan Thomas Cerulli (Dark Pyrex o Principe Pyrex) e Umberto Violo (Dark Wayne o Wayne Santana) i Dark Polo Gang.

Dalle 21 apertura porte. Info e reservation: +39 327.665.91.41