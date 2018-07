Pizzicato un mini van abusivo, il viaggio bloccato dalla Stradale. Salta la festa a Riccione

Cronaca

I controlli per la “Notte Rosa” non hanno trascurato le strade e il trasporto passeggeri: infatti verso le ore 22.30 di venerdì 6 luglio, al casello A14 di Riccione, la Polizia Stradale ha fermato e sanzionato un mini van condotto da un 70enne pesarese che stava effettuando l’attività di noleggio con conducente con il veicolo privo di ogni autorizzazione. Sul mezzo trasportava sei giovani provenienti da Montecchio e diretti verso i festeggiamenti di Riccione. Oltre alla sanzione amministrativa (che va da 169a 680 euro) il conducente si è visto ritirate la carta di circolazione per la successiva sospensione da due a sei mesi. Gli agenti delle pattuglie in strada sono intervenuti inoltre per i rilievi di sei incidenti che fortunatamente, oltre allo spavento e danni materiali, non hanno avuto conseguenze gravi.