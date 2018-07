Notte Rosa: al telefono, senza cintura e ubriachi. Sette patenti ritirate a Rimini

Cronaca

Rimini

| 15:49 - 09 Luglio 2018

In occasione della Notte Rosa fitti sono stati i controlli da parte della Polizia Stradale di Rimini che ha in messo in campo 15 equipaggi: controllati 324 veicoli e altrettanti conducenti per 115 infrazioni al codice della strada.

Sono stati sette gli automobilisti trovati in stato di ebbrezza alcolica e a loro sono state ritirate le patenti. In due casi è stato sequestrato il mezzo poiché i conducenti avevano un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Sono state 15 le violazioni per guida senza cintura di sicurezza; 12 le violazioni per utilizzo di telefono durante la guida e 4 le mancate revisione dei veicoli. In totale oltre alle sette patenti ritirate sono stati decurtati anche 205 punti.