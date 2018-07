Riccione, ogni mercoledì sera laboratori estivi alla scoperta dell'Archeologia

Eventi

Riccione

| 15:41 - 09 Luglio 2018

Nei mesi di luglio e agosto il mercoledì sera a Riccione Paese ha una proposta in più per le famiglie e i ragazzi. Mentre i genitori possono passeggiare, cenare e ascoltare buona musica alla Movida de Pais, i più giovani avranno l’opportunità di partecipare ai laboratori organizzati dal vicino Museo del Territorio dedicati all’archeologia. Si tratta di otto appuntamenti tematici, ispirati alle grandi scoperte della storia, per scoprire le epoche passate nei passaggi fondamentali che hanno accompagnato l’umanità.

Gli otto incontri prevedono il coinvolgimento attivo dei partecipanti che, oltre a trascorrere una serata speciale al Museo, potranno esprimersi attraverso la pittura e la manipolazione.

Il primo appuntamento si è tenuto mercoledì 4 luglio e aveva per titolo L’alba dell’uomo: Lucy. Cerca lo scheletro.

Il prossimo incontro è in programma mercoledì 11 luglio e ci si immergerà in una storia affascinante e misteriosa con La Mummia arrivata dal ghiaccio: Ötzi. Il viaggiatore del passato. Si passerà poi a raccontare le scoperte di Troia, Sutton Hoo ed Ebla e conoscere illustri personaggi come Re Childerico, Tutankhamon e i guerrieri dell’esercito di terracotta di Xi’an.

Il ciclo terminerà il 29 agosto con Storia di tre uomini e due zanzare: Tutankhamon. Una maschera regale.

L’assessore Alessandra Battarra: “Il percorso dei laboratori estivi ideato dal Museo ha come riferimento e ispirazione il bel libro A come Archeologia. 10 grandi scoperte per ricostruire la storia, del professore Andrea Augenti, un viaggio nel cuore dell’archeologia, attraverso le dieci più importanti scoperte compiute fino a oggi. Dopo esserci trasferiti in spiaggia con una serie di attività per i ragazzi, dando una continuità alle proposte ludico-educative di Biblioteca e Museo anche nei mesi estivi, abbiamo pensato che nei giorni dedicati alla Movida l’apertura serale del Museo potesse rappresentare un’opportunità in più per le famiglie, che possono divertirsi in modo originale approfittando anche del nuovo giardino, perfetto per le sere d’estate. L’obiettivo di questi nuovi progetti è far sì che i due contenitori culturali e formativi siano attrattivi e frequentati tutto l’anno confermandosi come punto di riferimento per i ragazzi”.

I laboratori, per cui si consiglia la prenotazione tel. 0541600113, si tengono il mercoledì sera dalle 20.30 alle 23.00 e hanno un costo di 5 euro.

Il Museo d’estate prevede anche le aperture serali il giovedì (20.30-23.00) con possibilità di partecipare ad una visita guidata gratuita alle collezioni.