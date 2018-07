La Notte Rosa 2018 fenomeno social: oltre un milione di interazioni sul web

Attualità

Rimini

| 15:29 - 09 Luglio 2018

Successo della Notte Rosa anche dal punto di vista social: hanno superato infatti il milione le interazioni registrate sulle piattaforme social della Notte Rosa, vale a dire Instagram, Twitter e Facebook. Un coinvolgimento così forte delle persone è andato oltre ogni più ottimistica previsione.



In particolare, la partecipazione attiva delle persone che hanno commentato l’evento o hanno condiviso notizie della pagina Facebook, è cresciuta del 568% rispetto all’anno scorso.



Le interazioni, le condivisioni e i commenti registrati, dicono che i data Quantity (dati numerici) e i data Quality (i valori e gli interessi) sono quintuplicati rispetto l’edizione del 2017. Al risultato hanno contributo anche i pinkers, una decina di ragazzi dai 20 ai 30 anni, selezionati dall’agenzia che ha gestito le pagine social della Notte Rosa, che hanno postato e inserito in diretta foto, video e commenti sui più importanti eventi per tutto il week end.



Le persone hanno utilizzato i social della Notte Rosa principalmente per mettersi d’accordo fra di loro, darsi appuntamento ai vari eventi, postare e condividere foto. Fra le domande più frequenti c’è stata quella sull’orario dei fuochi artificiali, degli spettacoli all’alba, dei grandi eventi di maggiore richiamo, a cominciare dai concerti o degli appuntamenti dedicati ai bambini.