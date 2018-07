Progetto del Tiberio: procedono i lavori di assemblaggio della passerella galleggiante tra le due sponde

Attualità

Rimini

| 13:37 - 09 Luglio 2018

Proseguono come da programma i lavori di assemblaggio della passerella galleggiante inserita nel progetto del Tiberio 4. Dopo il primo assemblaggio avvenuto, in acqua, all'altezza del ponte dei mille, i lavori si sono spostati ora nel punto in cui sarà poi posizionata la passerella, all'altezza del bancone di piazzetta Pirinela. In questa fase si sta procedendo alla posa dei parapetti e delle reti di protezione, per finire con la posa del piano di calpestio in doghe.

La passerella, una volta ultimata, sarà composta da: 3 pontili a galleggiamento, dimensioni 12x2,9 m - 2 passerelle di accesso ai pontili di tipo ‘snodato’, realizzate con struttura suddivisa in due parti (1.6 m + 4.0 m) che verranno collegate tra loro mediante sistema snodato a cerniere. Il telaio è corredato di correnti longitudinali per il fissaggio del piano di calpestio in legno. Lepasserelle sono complete di ruote di appoggio e scorrimento sul pontile, corrimani laterali secondo design semplificato, standard per il settore dei porti turistici. Le passerelle sono corredate di perni di snodo tra i 2 tratti di lunghezza 4m e 1,6m, cheverranno, in fase di assemblaggio posa in opera, alloggiati in un sistema ‘a sella’ diappoggio in banchina. - 2 guide-pali di ancoraggio di tipo ‘apribile’ al fine diconsentire la rotazione/spostamento del pontile galleggiante in caso di necessità. Diametropali 219 mm.

La superficie sarà caratterizzata da un piano di calpestio in doghe, sganciabile da un lato e agganciabile alla banchina in senso parallelo. La passerella sarà collegata alle banchine fisse mediante sistema di passerelle snodate, in grado di garantire l’accesso dell’attraversamento nelle condizioni di marea ordinaria.