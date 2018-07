Tennis, Satta vince il tabellone U10 al torneo di Morciano. Migliardi, pass per i nazionali U14

Sport

Morciano di Romagna

| 11:57 - 09 Luglio 2018

Weekend molto positivo per gli allievi dell’Urbinati Tennis Academy, a livello internazionale e nazionale. Niccolò Satt a (foto) ha trionfato nel tabellone Under 10 del torneo giovanile del 360 Sport di Morciano, il 2° trofeo “Cis”. Dopo il successo in semifinale su Edoardo Pagnoni (n.2), il ravennate ha sconfitto nel match-clou Luca Butti (n.1) per 7-6, 6-1.

Bene, considerata la qualità della manifestazione, anche Fabio Leonardi e Rafael Capacci, che hanno superato un turno di qualificazione, battendo rispettivamente Alberto Ciarapica per 6-0, 6-0 ed Alex Guidi per 1-6, 6-2, 6-2 nel torneo Tennis Europe Under 12 di San Marino. Nel 2° turno Leonardi è stato sconfitto 7-5, 7-6 (2) da Riccardo Moretti, Capacci per 6-0, 6-1 contro lo sloveno Mark Iztok Lunder (wild-card).

Gianmaria Migliardi ha guadagnato il pass per i nazionali Under 14 grazie al 3° posto ottenuto nelle qualificazioni regionali andate in scena al Tennis Modena.