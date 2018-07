A piedi per 280 km da Rimini a Marina di Pisa: l'impegno di tre riccionesi aiutare gli ammalati

Attualità

Rimini

| 11:56 - 09 Luglio 2018

“Quando mio fratello Cristian è stato ricoverato per mesi in ospedale, dopo un brutto incidente in bici, ed è uscito, ho deciso di fare una promessa: attraversare a piedi l'Italia, coast to coast”.

E' Alan Lucarelli a parlare, l'ideatore del progetto 'Trekking Romagna per Montecatone'. Regista del parco Oltremare, vive a Riccione. L'impresa è ardua: percorrere solo con sacco a pelo, tenda e zaino in spalla, oltre 280km a piedi dal porto di Rimini a quello di Marina di Pisa. Dodici tappe in 13 giorni, con al suo fianco due amici: Lucio Tamburini, collega del parco Oltremare, e Marco Bazzotti, professore di matematica e fisica al Liceo di Riccione, e guida ambientale escursionistica (GAE) esperta e fondatore dell'associazione "Trekking Romagna Escursioni".

La partenza è avvenuta lunedì mattina dal porto di Rimini. Con i tre amici anche il fratello di Alan, Cristian, che lo seguirà per un breve tratto, mentre l'arrivo è previsto per il 21 luglio.

L'obiettivo del progetto è quello di incontrare in ogni tappa i pazienti che hanno ripreso in mano la loro vita e il loro futuro dopo aver fatto un lungo percorso riabilitativo proprio grazie al periodo trascorso all'Istituto di Montecatone di Imola, specializzato proprio nella riabilitazione delle persone con gravi lesioni spinali e cerebrali.

“Questa impresa vuole raccontare la realtà di Montecatone al maggior numero di persone possibili - continua Lucarelli - e allo stesso tempo raccogliere fondi per la Fondazione Montecatone Onlus direttamente attraverso i suoi canali sia classici sia online. Con questi fondi vorremmo finanziare la Fondazione e tutti i suoi progetti tra i quali c'è anche l'annuale manutenzione di un esoscheletro, uno strumento che aiuta le persone paraplegiche e tetraplegiche a fare riabilitazione per tornare ad acquisire la massima autonomia possibile. Mio fratello era un atleta di triathlon. Proprio durante un allenamento in bicicletta è caduto. Fortunatamente ha riportato solo una parziale lesione midollare ed oggi è tornato a camminare, dopo mesi di ricovero, ma gli è stata riconosciuta una forma di tetraplegia. L'esoscheletro è servito tantissimo per ritornare in piedi. Questo viaggio è dedicato a lui, e a tutte le persone che grazie a Montecatone ricominciano a vivere”.

L'amore per la natura, la passione per le lunghe camminate e la voglia di portare avanti un progetto solidale così importante, hanno convinto anche gli amici Lucio e Marco: “Sarà una lunga camminata ma vogliamo davvero fare ogni tappa. Cercheremo di trovare ristoro in alloggi di fortuna, o da chi voglia aiutarci. Ci siamo allenati tutto l'inverno, e Lucio ha anche fatto pochi mesi fa il lungo Cammino di Santiago e da allora si definisce "un pellegrino in cerca di risposte". Siamo carichi”.

Ma ci sono già tanti altri amici che vogliono unirsi nel viaggio, anche solo per percorrere alcuni km insieme e tutti quelli che vorranno saranno ben accetti.

Le tappe che i tre amici toccheranno saranno più o meno, salvo imprevisti:

- Ponte Santa Maria Maddalena

- Casteldelci

- Castello di Colorio

- crinale alta valle del Tevere

- passo dei Fangacci

- Burraia

- Londa

- Pontassieve

- passaggio per Firenze

- Signa

- passaggio per Empoli

- san Miniato Basso

- Montemagno

- passaggio per Pisa

- Marina di Pisa

Ad ogni tappa i 3 amici posteranno foto del loro cammino sulla pagina Facebook "Trekking Romagna", trasformata per l'occasione in "Trekking Romagna per Montecatone" e grazie alla collaborazione del segretario della Fondazione Montecatone onlus Giorgio Conti anche sulla pagina Facebook "Istituto di Montecatone". Inoltre, sarà possibile quotidianamente sentire la voce dei 3 camminatori grazie a collegamenti diretti alla radio web dell'Istituto al link: http://www.montecatone.com/radio

Per fare una propria offerta e sostenere la Fondazione Montecatone Onlus attraverso il progetto "Trekking Romagna per Montecatone" basta collegarsi a questa pagina:

senza però dimenticare di mettere come causale #TrekkingRomagnaPerMontecatone