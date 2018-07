Tennis, l'Open del Ct Casalboni ai quarti. Trofeo del Gelso, avanzano Rossi e Silvagni

Sport

Rimini

| 11:49 - 09 Luglio 2018

Si è allineato ai quarti di finale, in programma tra questa sera (lunedì) dalle 21, e domani sera, il torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo (900 euro di montepremi). Intanto hanno tagliato il traguardo dei primi otto nella classica rassegna clementina Mattia Bandini (Ct Bagnacavallo), il santarcangiolese Diego Zanni (Tennis Viserba), il ravennate Umberto Crocetti Bernardi (Ct Cervia) e Giacomo Polidori, istruttore al Ct Cerri di Cattolica.

Ottavi: Mattia Bandini (2.7)-Umberto Vanucci (3.2) 7-5, 6-2, Diego Zanni (2.5)-Jari Castellucci (2.7) 6-2, 6-2, Umberto Crocetti Bernardi (2.6)-Lorenzo Monti (2.7) 6-1, 6-0. Quarti anche per Giacomo Polidori (2.7) per il forfait del suo avversario.



IGEA MARINA Al Trofeo del Gelso, il torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina (500 euro di montepremi), si qualificano per il tabellone di 3° due portacolori del Ct Venustas, Davide Silvagni e Marco Rossi e Lorenzo Civettini (Ct Cicconetti).

Turno di qualificazione: Davide Silvagni (4.1, n.1)-Simone Cicognani (Nc) 6-0, 6-1, Marco Rossi (4.4)-Gian Andrea Rossi (4.1, n.2) 7-5, 6-3, Lorenzo Civettini (4.2)-Simone Pigaiani (4.1, n.3) 6-1, 5-7, 6-3. Ora il tabellone di 3° dove il n.1 è il 3.1 Tommaso Simoncini, seguito dagli altri 3.1 Nicola Filippi, Alessandro Gherardi, Elia Brunelli e Lorenzo Valdinoci.