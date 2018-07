Rimini, l'infuocato sound dei Calexico arriva giovedì a Percuotere la Mente

Eventi

Rimini

| 11:41 - 09 Luglio 2018

La sabbia infuocata dell’Arizona, le atmosfere gipsy tex-mex, improvvisazioni jazz e melodie che richiamano Ennio Morricone e che si fondono nel rock: da Tucson, terra di frontiera, oltre vent’anni fa è partito il ‘viaggio’ dei Calexico, il gruppo guidato dai musicisti Joey Burns e John Convertino che giovedì 12 luglio arriva alla Corte degli Agostiniani per il nuovo appuntamento con la rassegna Percuotere la mente. E’ la prima delle quattro tappe del mini tour che il gruppo americano ha organizzato in Italia questa settimana e che consentirà al pubblico di ascoltare dal vivo il nono album della band, The Thread That Keeps Us. Il nuovo disco arriva a tre anni dal precedente Edge Of The Sun e a detta degli stessi Calexico ha un suono e delle tematiche “che riflettono il caos del mondo contemporaneo”. Un album che, si legge su rollingstone.it, “si muove lungo i territori abituali dei Calexico – rock di frontiera, influenze latin, fiati mariachi – ma con un piglio agitato e nervoso che profuma di spirito adolescenziale anche a cinquant’anni o poco più”. Fedeli quindi alle loro radici, ma capaci di spiazzare con nuovi toni anche elettronici.

I Calexico sono Joeys Burns (voce, chitarra), John Convertino alla batteria e percussioni, Jairo Zavala alla chitarra, steel guitar, Volker Zander basso, Jacob Valenzuela tastiere, tromba, vibrafono, Martin Wenk fisarmonica, chitarra, sintetizzatore, tromba, vibrafono.