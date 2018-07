Sport

Rimini

| 10:50 - 09 Luglio 2018

Un’occasione per fare sport o semplicemente per cimentarsi in un’attività nuova e divertente: si aprono martedì 10 luglio le iscrizioni per la quattordicesima edizione di “3… 2… 1… Sport!”, il progetto che il Comune di Rimini promuove per incentivare l’attività fisica nei ragazzi e stimolarli a provare una disciplina sportiva diversa da quella già praticata.

Il progetto si rivolge ai bambini tra i 6 e gli 11 anni (nati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012) residenti nel Comune di Rimini, che avranno la possibilità di provare uno sport frequentando 8 lezioni di un corso (possibilmente 4 settimane consecutive, con 2 lezioni settimanali) tra gli oltre cinquanta messi a disposizione dagli enti che anche quest’anno hanno aderito all’iniziativa. Si va dagli sport più ‘tradizionali’ come nuoto, calcio, pallavolo, basket, atletica, baseball, ai corsi più particolari, come acrobatica e trampolino, arrampicata sportiva, frisbee, vela, yoga kids, zumba junior, le varie arti marziali e le varie discipline di danza, dalla classica al tip tap, passando per i balli folk, la break dance, la capoeira fino alla ‘frusta romagnola’.

I corsi si svolgeranno da settembre a dicembre 2018, ad eccezione delle sole discipline sportive del nuoto, della vela e del ciclismo, che potranno offrire i loro corsi nel periodo compreso tra settembre 2018 e maggio 2019.

L’elenco delle discipline è disponibile sul sito internet dell'assessorato allo sport (www.comune.rimini.it/sport, nella sezione "PROGETTI") oppure in versione cartacea all’ufficio Manifestazioni Sportive (piazza Cavour 27) e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Piazza Cavour 29, piano terra).

Le iscrizioni si chiuderanno il 21 agosto. E’ possibile presentare domanda on line sul sito www.comune.rimini.it/sport (cliccando sul pulsante "3...2...1...SPORT! 2017 - iscrizioni" e inserendo il "codice di accesso personale" che si ottiene inserendo il codice fiscale del minore e un valido indirizzo di posta elettronica) oppure consegnando il modulo d'iscrizione distribuito a fine maggio nelle scuole elementari il martedì dalle ore 14 alle ore 17 all'ufficio iscrizioni allestito al Palasport Flaminio (via Flaminia n.28) o agli uffici dell'Assessorato alle Politiche Sportive (Piazza Cavour 27). Per i soli nati nel 2012 che a settembre frequenteranno la prima elementare e che non si fossero iscritti nei termini, potranno farlo successivamente attraverso il sito internet o rivolgendosi all’Ufficio dell’Assessorato allo Sport dalle ore 14 del 19 settembre alle ore 18 del 28 settembre.

Per info: Tel. 0541 704459 – manifestazionisport@comune.rimini.it.