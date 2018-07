Ciclismo, Frecce Rosse Rimini protagonista alle Balze: Bucci stravince la "Sentieri del Fumaiolo"

Sport

Rimini

| 10:32 - 09 Luglio 2018

Ennesima prestazione sopra le righe per Emanuele Bucci che bissa la vittoria dell'anno scorso alle Balze. Una prestazione esemplare, netta nell'ultima prova dell'Italian Six Races, che vince a mani basse. La prova, che prevedeva anche la doppia scalata del monte Fumaiolo, era valida quale Criterium Europeo MTB. La giornata di domenica è stata suggellata dall'ennesima prestazione di spessore di Alex "Rambo" Capelli che, con il suo quinto posto assoluto, nonostante una pubalgia lo limiti da qualche giorno, è salito sul secondo gradino del podio di categoria. Presente anche Evelin De Lucia che ha corso per preparare la trasferta in val di Sole la prossima settimana. Assente invece ancora Giulianelli per i postumi della frattura ad un polso.