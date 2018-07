Nuoto in acque libere, medaglie e piazzamenti per gli atleti Master Garden Rimini

Sport

Rimini

| 10:09 - 09 Luglio 2018

Con l'attività in vasca praticamente finita ferve quella in acque libere per gli atleti Master del Garden, protagonisti con medaglie e piazzamenti nella 5 chilometri di Civitanova Marche disputata domenica 8 luglio. Al primo posto di categoria si sono piazzate Clelia Bartolomei M25 in 1h 16'19" e 25° assoluta considerando uomini e donne ( 6° assoluta tra le donne), Susanna Rinaldini 1° M30 in 1h 19'46" e Federica Moroni 1° M45 in 1h 19'55"

Eccezionali piazzamenti per Danila Fabbri 2° M25 - 33° assoluta e Gianfranco Briamo 3° M65. A concludere la comitiva Gianluca Pozzi 67° assoluto su oltre 300 concorrenti alla partenza di questa gran fondo organizzata dalla Società Il Grillo di Civitanova Marche .