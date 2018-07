VIDEO: terribile schianto in centro a Rimini, auto va dritta in rotonda e si ribalta. Famiglia in ospedale

Cronaca

Rimini

| 09:47 - 09 Luglio 2018

Si cappottano con l'auto alla rotonda di Largo Unità d'Italia a Rimini nei pressi all'Arco d'Augusto, 5 feriti. Grave incidente stradale verso le 9.20 di lunedì mattina. Un'Opel Corsa con a bordo una famiglia straniera, si è ribaltata alla rotonda, centrandola in pieno. Gli occupanti, cinque persone tra cui due bambini, sono stati estratti dall'auto dai Vigili del Fuoco. Secondo le prime informazioni ad essere in condizioni più serie sarebbe una donna, portata d'urgenza in ospedale a Rimini. Sul posto per i rilievi e i soccorsi come detto i pompieri, tre ambulanze, un'automedica, Polizia e Carabinieri.