Basket, Campionati Europei Under 16 Division C: San Marino in semifinale

Sport

Repubblica San Marino

| 23:45 - 08 Luglio 2018

Nell'ultima gara del girone A dei Campionati Europei U16 Division C la Nazionale di San Marino Rossini affronta l'Albania in un match che potrebbe addirittura valere la semifinale, ma solo in caso di vittoria con almeno 15 punti di scarto.

Il match si mantiene equilibrato nel primo quarto. Nel secondo i titani vanno a +12, 28-16 a metà quarto e all'intervallo si va sul 32-23. Impressioni dal primo tempo: gran lavoro dei Titani, superiori sia in attacco che in difesa ed in particolare a rimbalzo, la voce statistica probabilmente più "influente", tanto più se si iene conto della differenza di stazza tra i due roster.

San Marino ha un inizio di ripresa difficile, 4-0 Albania, ma ci pensa Palmieri a mettere un "fermino" con un bel canestro in penetrazione. La partita si fa vivissima: gli attacchi trovano buone giocate con una certa continuità ed il match attraversa una fase di equilibrio. I Titani tuttavia ritrovano l'inerzia grazie alla creatività di Palmieri e Miriello e alla grinta di Rossi che, così come Dappozzo, è bravissimo a limitare il gigantesco Hajdari, 207 cm. A metà frazione San Marino è avanti 42-34 e a meno di 2' dall'ultima pausa una gioco da tre punti di Pasolini riporta i Titani sul +9, 45-36.

Un'altra tripla, baciata dalla sorte, di Pasolini e una gran stoppata di Ronci consentono a San Marino di chiudere il quarto ancora con tre possessi di vantaggio, 51-42.

L'ultimo quarto si apre con un canestro ed una tripla di Palmieri, uscito superbamente alla distanza, che portano al massimo vantaggio, 56-42.

L'Albania non ci sta è piazza un tremendo parziale di 6-0, che costringe coach Rossini al time-out.

Il rientro dalla sospensione è perfetto: canestro di Dappozzo e tripla di Miriello e il controparziale di 5-0 è servito, 61-48.

Gli ospiti si riavvicinano ancora, o meglio riducono il divario quel tanto che basta per garantirsi la semifinale, ma di nuovo i biancoazzurri trovano le energie per mettere due canestri consecutivi, con Francini e Zafferani, che tengono vive le speranze.

I Titani per ben tre volte, grazie a due rimbalzi d'attacco, hanno la possibilità di scollinare oltre il +15 a 3' dalla sirena, ma la stanchezza comincia a farsi sentire e la palla non entra. In campo c'è comunque una squadra sola e quando Pasolini infila la tripla del 70-55 il Multieventi diventa una bolgia.

L'Albania non riesce più a tirare, ma ancora manca il colpo del k.o.. Che arriva a 50" dalla sirena, quando Miriello trova il canestro del +17 con la punta del piede sulla riga del tiro da tre; sull'altro fronte la difesa ancora una volta manda in "banana" l'attacco ospite e i Titani recuperano palla con 37" da giocare.

Ancora Miriello mette dalla lunetta il punto del virtuale +4 sulla "soglia semifinale", poi è lo stesso numero 10, tra i migliori in campo ma è difficile fare una graduatoria in una partita del genere, a recuperare palla in tuffo.

E' il tripudio: San Marino vince 73-55 e conquista la semifinale con una gara perfetta.

Un sogno che i ragazzi di coach Rossini si sono guadagnati con pieno merito, grazie ad un basket impeccabile e ad un cuore immenso. Martedì alle ore 20.00 la semifinale con il Galles, un appuntamento da non perdere.

SAN MARINO-Albania 73-55 (13-12; 19-11; 19-19; 22-13)

San Marino: Grassi ne, Ronci 2, Piscaglia, Palmieri 16, Zafferani 4, Cardinali ne, Miriello 15, Rossi 5, Pasolini 17, Dappozzo 10, Francini 4, Muscioni ne. All. Rossini

Albania: Tallushi 5, Rama, D.Bega 4, Marku 8, I.Bega, Hajdari 13, Prodani 10, Karkini, Memcaj 10, Hysenbelliu 5, Hoxha, Grazhdani. All. Llazani

Nella foto di Simone Maria Fiorani, Edoardo Pasolini