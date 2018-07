Standing ovation per Carla Fracci, la regina della danza ospite di Sportdance a Rimini

Attualità

Rimini

| 15:43 - 08 Luglio 2018

L'emozione è stata grande, almeno quanto l'attesa delle migliaia di atleti presenti nei padiglioni fieristici riminesi di IEG. Poi Carla Fracci è arrivata e ha salutato tutti con un abbraccio simbolico dal palco del teatro Broadway, allestito nel padiglione A 2 per le competizioni di danza classica. Per la donna della danza italiana tutti in piedi. L'applauso è stato fragoroso e la standing ovation prolungata.

Carla Fracci, accolta dal Presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva, Michele Barbone, si è detta commossa di vedere tanti giovani atleti alle prese con le diverse discipline in gara "Non mi aspettavo così tanta gente. E' una vera grande, unica emozione". Poi si è lasciata andare ad un ricordo della Rimini di qualche tempo fa "Venivo qui da bambina in colonia. Era bellissimo. Ci divertivamo molto. Chissà se le colonie ci sono ancora?" e un consiglio a chi pratica danza "questa nostra disciplina è molto educativa, perché richiede un grande rigore. Quando si studia danza si prende tutto il pacchetto, di sacrificio e rigore. Per questo è molto importante per i giovani. E poi la danza è passione ed emozione". Con Carla Fracci a Rimini è arrivato anche il marito e compagno di vita e di lavoro, Beppe Menegatti.