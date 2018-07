Riccione, scippatore di collanina arrestato con l'intervento dell'elicottero dei Carabinieri

Cronaca

Riccione

14:32 - 08 Luglio 2018

Nel tardo pomeriggio di sabato, considerata la consistente presenza di giovani in zona Marano, in occasione dei tanti eventi in programma per la Notte Rosa, sono stati intensificati i dispositivi di controllo già in atto da parte dei militari dell’Arma di Riccione. Nelle attività coinvolto anche il 13° Elinucleo dei Carabinieri di Forlì, rivelatosi determinante nell’arresto di P.A., 22 enne pregiudicato e residente a Padova, resosi responsabile di furto aggravato. Il giovane ha strappato la collanina d'oro a un turista: l'inseguimento del 22enne è stato seguito dall'alto con l'elicottero. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.