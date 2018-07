Cercano di entrare al concerto di piazzale Roma con i coltelli, due giovani denunciati

Cronaca

Riccione

| 14:08 - 08 Luglio 2018

Anche sabato i Carabinieri di Riccione hanno svolto un'intensa attività di controllo del territorio, controllando un centinaio tra persone, auto e motoveicoli. Arrestati 24 ore prima per detenzione di droga ai fini di spaccio, un 50enne romano e una 49enne argentina sono finiti in carcere: erano stati affidati in prova ai servizi sociali, al termine del processo per direttissima, ma la violazione delle prescrizioni imposte dalla legge ha avuto come conseguenza, per entrambi, un ordine di custodia cautelare in carcere. Un 20enne di Bologna e un 28enne operaio, di Parma, sono stati invece denunciati, in quanto trovati in possesso di due coltelli: i Carabinieri li hanno fermati al varco d'accesso all'area spettacoli di Piazzale Roma a Riccione.