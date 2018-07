Minorenne terribile, con un 19enne ruba uno smartphone e chiede 100 euro per restituirlo

Cronaca

Riccione

| 14:02 - 08 Luglio 2018

Due ragazzi residenti a Parma, di 17 e 19 anni, sono stati arrestati sabato sera a Riccone, in zona Marano, per il reato di estorsione. Prima hanno rubato uno Smartphone Samsung Galaxy A3 a un giovane turista del ferrarese, poi tramite telefono hanno contattato la vittima, chiedendo 100 euro per restituirgli la refurtiva. I Carabinieri hanno individuato i responsabili e li hanno arrestati. Nei guai, nelle ultime ore, sono finiti anche altri due giovanissimi residenti nel parmense: un 16enne e un 19enne, denunciati per ricettazione, poiché trovati in possesso di un telefono cellulare rubato a un turista.