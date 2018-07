Nel sabato della Notte Rosa di Riccione cento uomini delle forze dell'ordine, in azione per la sicurezza

Cronaca

Riccione

| 13:28 - 08 Luglio 2018

Sono proseguiti anche per tutta la serata di sabato, fino all’alba di domenica, gli articolati servizi predisposti ed eseguiti dalla Prefettura e Questura di Rimini per garantire l’ordinato svolgimento di tutti gli eventi in programma anche nella seconda serata della edizione 2018 della Notte Rosa. Fari puntati in particolar modo su Piazzale Roma a Riccione, luogo del concerto di Paola Turci, Noemi e Maria Antonietta.

Il Piano Sicurezza predisposto per l’evento riccionese di ieri prevedeva anche sabato l’allestimento e l’utilizzo della control room allestita nel Punto operativo avanzato della Polizia di Stato in Piazzale Roma di Riccione, da dove è stato possibile seguire anche con gli occhi elettronici delle diverse telecamere installate sulla Piazza e sulle zone adiacenti le fasi di afflusso e deflusso delle persone.

E’ stato inoltre potenziato il servizio di controllo dell’arenile effettuato da personale della Polizia di Stato, dai Carabinieri, e della Polizia Municipale a bordo di mezzi fuoristrada.

Nella sola giornata di sabato a Riccione la Questura ha impiegato oltre 100 uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Municipale, oltre al personale specialistico delle Unità operative di primo intervento e dei cinofili e artificieri della Polizia di Stato, impiegati già da alcuni giorni per effettuare bonifiche, sopralluoghi e ricognizioni. Le operazioni di bonifica dell’area sono iniziate infatti già nella prima mattinata, quando personale specializzato in materia di esplosivi ha effettuato i necessari sopralluoghi tecnici e sono proseguiti durante la durata dell’evento.