Il villaggio Kennedy Cake di Rimini fa il pienone per la Notte Rosa, in due giorni 30.000 presenze

Attualità

Rimini

| 12:27 - 08 Luglio 2018

Un'invasione di pubblico per il Notte Rosa Beach Festival promosso da Kennedy Cake. Il villaggio di 300 metri sul lungomare tra i bagni 20 e 28 di Rimini ha fatto il pienonone venerdì con Federico Baroni e ieri con la musica live e il dj set del Bradipop, arrivando a registrare 30mila presenze nei due giorni.

Dopo l'inaugurazione della stagione di eventi in giugno con il Rimini Wellness Beach Festival, si conferma ancora una volta il successo del format "Pholly" ideato dall'associazione turistica: street food di qualità, spettacoli, party e sport in una scenografia ogni volta sorprendente, come quella ispirata all'antica civiltà Maya scelta per la Notte Rosa.

Questa sera il villaggio di Kennedy Cake incontra Rimini Sport Dance, i Campionati italiani di danza sportiva. In programma dalle 18 all'1 le esibizioni dei migliori atleti europei e mondiali, spettacoli, gare ed eventi.

Prossimo attesissimo appuntamento sarà il Ferragosto Beach Festival targato Kennedy Cake, già in calendario per sei giorni dal 10 al 15 agosto