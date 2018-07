Santarcangelo, attori nudi in piazza, lo spettacolo fa discutere. La direttrice si difende: 'Nulla di offensivo'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:26 - 08 Luglio 2018

Non è la prima volta che il Santarcangelo Festival fa discutere per spettacoli secondo qualcuno provocatori o addirittura osceni. Nel 2015 un ballerino che si esibì nudo facendo pipì portò anche a interrogazioni parlamentare. Quest'anno a creare polemiche è 'Multitud', che ha aperto il 6 luglio la 48/a edizione del festival nel Riminese: ideata da Tamara Cubas, la performance vede una cinquantina di persone che corrono e danzano in una piazza, strappandosi i vestiti e alcune mostrandosi completamente nude.

Come racconta il Resto del Carlino, critiche sono arrivate da esponenti locali di Lega e Fi, oltre che dal comico Alessandro Politi di Zelig, secondo cui non è arte. E stasera, per l'ultima replica, c'è chi vorrebbe boicottare lo show. Ma Eva Neklyaeva, direttrice del Festival, risponde al quotidiano: "Queste polemiche sono pura propaganda, tesa a manipolare le emozioni delle persone. Crediamo che non ci sia nulla di offensivo in un corpo nudo, la storia dell'arte ne é piena, anche in spazi pubblici".