Tennis, l'Open del Ct Casalboni è agli ottavi. Trofeo del Gelso, avanti Bardelli e De Maurizi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:47 - 08 Luglio 2018





Entra decisamente nella fase clou il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo (900 euro di montepremi). Hanno raggiunto gli ottavi di finale il riccionese Umberto Vanucci, Mattia Bandini (Ct Bagnacavallo), Giacomo Polidori, istruttore al Ct Cerri di Cattolica e due giocatori del Tennis Villa Carpena di Forlì, Jari Castellucci e Lorenzo Monti. 3° turno: Vanucci (3.2)-Andrea Rondoni (2.6) 6-2, 6-2, Bandini (2.7)-Leonardo Dell’Ospedale (2.6) 5-5 e ritiro, Castellucci (2.7)-Lorenzo Bonori (3.2) 6-4, 7-5, Monti (2.7)-Massimiliano Botticelli (2.8) 6-4, 6-2.

Si torna in campo oggi dalle 18, in programma tre match per designare i primi qualificati per i quarti di finale del torneo santarcangiolese.



IGEA MARINA Primi match nel Trofeo del Gelso, il torneo nazionale Open del Ct Venustas di Igea Marina (500 euro di montepremi). Al turno di qualificazione Franco Bardelli (Ct Cesena) ed Agostino De Maurizi (Ct Castel del Rio), bene anche Lorenzo Civettini (Ct Cicconetti).

1° turno: Lorenzo Civettini (4.2)-Maurizio Maestri (4.2) 6-1, 6-1. Turno di qualificazione: Franco Bardelli (4.2)-Stefan Buca (4.1, n.4) 6-3, 3-6, 6-2, Agostino De Maurizi (4.1, n.6)-Orazio Fazio (4.2) 6-1, 6-2.