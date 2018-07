Testimoni di Geova a congresso. Battesimo nelle piscine del Garden di Rimini per 38

Attualità

Rimini

| 20:10 - 07 Luglio 2018

Si è concluso il secondo giorno di congresso per i circa 7000 Testimoni provenienti dall'Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Marche e Abruzzo, riuniti al Palacongressi per la convention di tre giorni sul tema "Sii coraggioso!". Il programma ha incluso uno degli eventi più attesi: la cerimonia del battesimo dei 38 nuovi discepoli nelle piscine della Garden Sporting Center di Rimini dato che i Testimoni di Geova praticano il battesimo per totale immersione in acqua.

"Giada di 14 anni ha affrontato il problema del bullismo a scuola – “i compagni di classe mi prendevano in giro per il mio stile di vita – spiega - ma applicare il principio biblico di Romani 12:17 che dice ‘non rendete a nessuno male per male’ mi ha dato il coraggio di rimanere pacifica e questo ha fatto sì che alcuni cambiassero atteggiamento nei miei confronti”. O ancora Janira di 19 anni che aveva paura del giudizio delle persone, ma lo studio della Bibbia le ha dato la forza di non omologarsi agli altri e di difendere le sue convinzioni con coraggio. Infine Eleonora di 13 anni ha avuto la determinazione di scegliere le sue amicizie, lei stessa afferma – “unirmi ai Testimoni di Geova mi ha dato l’opportunità di trovare veri amici, quelli che avevo prima mi facevano sentire a disagio con il loro comportamento e linguaggio”.

Il congresso si concluderà domenica 8 luglio con il momento più atteso: alle ore 13:50 un film su Giona, una storia sul coraggio e la misericordia.