Truffe nel mondo del motociclismo, arrestato imprenditore: vendeva anche Pass Paddock MotoGP fasulli

Cronaca

Rimini

| 19:48 - 07 Luglio 2018

Rivendeva merce rubata nel suo negozio di motociclismo. Un imprenditore di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri per un cumulo di pene da scontare. Sono diverse le truffe messe a segno dall'uomo, che nel corso degli anni è stato sorpreso a vendere anche pass fasulli per entrare nel paddock delle gare di MotoGp. In alcuni casi prometteva anche di organizzare incontri con Valentino Rossi. Emissione di assegni falsi, sostituzione di persona, uso indebito di carte di credito gli altri reati contestati all'uomo, che deve scontare condanne per oltre dieci anni di carcere. Il mandato eseguito dai carabinieri nei suoi confronti è stato emesso dalla Procura di Rimini. Foto Numero Diaz.