Rimini Calcio, ufficiali Viti e Volpe e il terzetto di giocatori dall'Atalanta. La ROSA

Sport

Rimini

| 18:50 - 07 Luglio 2018

Il Rimini ha ufficializzato gli ingaggi dall'Atalanta di Stefano Marchetti (difensore), Isnik Alimi (centrocampista) e Modou Badjie (centrocampista); dal Frosinone di Giorgio Viti, un ritorno il suo, e dell'attaccante Michele Volpe. Organico quasi completo: manca ancora un difensore under, forse Daniele Cavallari, ex Forlì, di proprietà del Cesena. A centrocampo tra i convocati per il ritiro di Sant'Agata Feltria ci sarà anche l'ex Fya Riccione Matteo Serafini, classe '94. Per ora la società non interverrà sul ruolo di esterno destro: saranno Simoncelli e Buscè a contendersi una maglia da titolare. Ad agosto il Rimini potrebbe tornare sul mercato sia per l'esterno destro, ma anche per un centrocampista centrale e un attaccante.





Ecco come giocherà il nuovo Rimini (3-4-2-1): Scotti - Venturini Ferrani Brighi\Petti - Simoncelli (Buscé) Alimi Montanari Guiebre - Arlotti Cicarevic - Buonaventura.





La rosa







PORTIERI: Nava Giacomo ’97, Scotti Francesco ’83.

DIFENSORI: Brighi Andrea ’92, Buscè Luigi ’98, Ferrani Manuel ’87, Marchetti Stefano ’98, Petti Alessio ’91, Venturini Andrea ’96.

CENTROCAMPISTI: Alimi Isnik ’94, Badjie Modou ’97, Battistini Luca ’99, Cicarevic Sasa ’94, Guiebre Abdoul ’97, Montanari Andrea ’87, Serafini Matteo ’94, Variola Guido ’98, Viti Giorgio ’99.

ATTACCANTI: Arlotti Scott ’99, Buonaventura Alex ’86, Cecconi Giacomo ’95, Serafino Francesco ’97, Simoncelli Daniele ’89, Tompte Eleoenai ’99, Volpe Michele ’97.





Staff tecnico





Allenatore: Gian Luca Righetti

Vice allenatore: Marco Martini

Preparatore atletico: Platone Alessandro

Preparatore dei portieri: Agudo Ballestero Luciano