Sportdance Rimini, arriva Carla Fracci. Domenica è il giorno della signora della danza

Sport

Rimini

| 18:11 - 07 Luglio 2018

Domenica 8 luglio la vera grande protagonista sarà lei, Carla Fracci. La signora della danza italiana sarà la presidente della giuria che dovrà valutare i ballerini, solo, duo e gruppi della Danza Classica. L’emozione per gli iscritti alle gare, che si svolgono all’interno dei Campionati Italiani di Danza Sportiva FIDS, è palpabile. Le competizioni sono già entrate a pienissimo ritmo nei padiglioni del quartiere fieristico di IEG, dove, fino al15 luglio, è in corso Sportdance 2018, la più grande festa della Danza Sportiva al mondo.

Ma le sorprese non finiscono. Anche nei prossimi giorni, infatti, sono previsti ospiti di grandissimo calibro. Oltre alla ballerina italiana più importante al mondo, arriveranno a Rimini Kledi Kadiu, che si troverà a valutare gli atleti di Modern e Contemporary Dance. Le competizioni proseguiranno lunedì e martedì, per categorie diverse nel Teatro Broadway, allestito nel padiglione A 2. Martedì 10 luglio il giudice d’eccezione sarà lo scenografo e insegnante di origini statunitensi, da anni naturalizzato italiano Garrison Rochelle. E’ questa una delle grandi novità di questa edizione, che valorizza ancora una volta e in maniera intensa la vicinanza fra arte e sport. La danza sportiva, infatti è proprio questo: l’unione di tecnica, passione e arte. Il tris di ospiti d’onore serve proprio a dare un esempio di quanto arte e sport siano molto vicine in tutte le discipline della danza sportiva, a cominciare dalla danza classica. In una recente intervista Carla Fracci ha spiegato come la danza e lo sport abbiano in comune moltissime cose, a cominciare dalla preparazione tecnica. In entrambe poi vigono i medesimi valori comuni, come l’etica e la responsabilità. Si tratta di un grande esempio per le 20 mila unità competitive, formate da ballerini singoli, coppie e gruppi, che si sfideranno nelle diverse discipline riconosciute dalla FIDS, Federazione Italiana Danza sportiva fino a domenica 15 luglio, ma anche per gli atleti internazionali, attesi a Rimini sabato 14 e domenica 15 luglio per il WDSF Grand Slam Standard and Latin.

Domenica 8 luglio oltre alle esibizioni della Danza Classica, nel Teatro Broadway (A 2), sono di scena la Salsa Shine, nel Teatro Underground (C 2), le Danze Standard (nell’Arena Azzurra C 1), la Combinata 8 e 10 danze, oltre alle latine nell’Arena Verde (C 3), ma anche le Danze folk e le Fruste romagnole nell’Arena Rossa (A 1) e la Choreographic Dance nell’Arena Bianca (A 3).