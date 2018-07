Revocato lo sciopero degli autobus nella notte tra sabato e domenica dopo la mediazione del Prefetto

Attualità

Rimini

| 17:23 - 07 Luglio 2018

Dopo una lunga e complessa trattativa tra l’Azienda di Trasporto Pubblico “Start Romagna” e l’organizzazione Sindacale Ugl, che aveva regolarmente proclamato un’azione di sciopero in occasione della Notte Rosa, è stato raggiunto un accordo tra le parti per scongiurare lo sciopero programmato dalle ore 24.00 alle ore 4.00 della notte tra il 7 e l’8 luglio.

L’incontro, ampio ed articolato, si è tenuto in Prefettura su convocazione urgente del Prefetto, il quale dopo aver interpellato la Commissione di Garanzia per il diritto di sciopero, ha inteso verificare quali potessero essere i margini della trattativa e scongiurare, anche per motivi correlati all’ordine e alla sicurezza pubblica - attesa l’elevata partecipazione agli eventi proposti in Riviera in occasione della Notte Rosa – l’attuazione dello sciopero indetto.

Con l’azione di mediazione e conciliazione esercitata dalla Prefettura e in seguito a precisi impegni assunti dall’Azienda “Start Romagna” nei confronti della rappresentanza sindacale richiedente, l’Organizzazione Sindacale Ugl Autoferrotranvieri ha responsabilmente dichiarato la revoca dello sciopero in argomento.

Pertanto tutte le corse, ivi comprese quelle straordinarie previste dall’Azienda, verranno regolarmente effettuate.